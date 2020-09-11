نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي إنبي موافقته على انتقال لاعبه كريم فؤاد، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعدم تفعيل بند تمديد الإعارة، الموجود في عقد المدافع.

ووضع إنبي شروطا لحدوث ذلك وهي الحصول على محمد شريف لاعب الأهلي، المعار حاليًا للفريق البترولي، على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد، أو التعاقد مع العناصر التي لا يحتاجها الأهلي في الموسم المقبل، بجانب قيمة مالية.

وصرح مصدر من داخل النادي البترولي أن الجهاز الفني يحتاج جهود كريم فؤاد، لكن في حالة رغبة اللاعب في الرحيل، سيتم التفاوض ونقل شروط إنبي للأهلي، بالاتفاق مع النجوم الذي يملك عقد اللاعب".

جدير بالذكر أن يسعى الأهلي للحصول على موافقة إنبي، لإتمام التعاقد مع كريم فؤاد، بعد موافقة النجوم واللاعب.