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تعرف على موقف محمود علاء من المشاركة أمام الإنتاج الحربى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موقف محمود علاء من المشاركة أمام الإنتاج الحربى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ضم اللاعب محمود علاء لقائمة الفريق في مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام فى الثامنة مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتغيب محمود علاء عن المباراة الأخيرة أمام سموحة للراحة بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق لذا فضل كارتيرون إراحته من لقاء سموحة والذي انتهى  بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أول أمس، الخميس، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

يذكر أن الجهاز الفني للأبيض قرر الدفع بالعديد من اللاعبين البدلاء وذلك لإعطاء لاعبي الفريق الاساسيين قدر كافي من الراحة تجنباً للاصابات قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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