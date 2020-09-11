الارشيف / الرياضة

الزمالك يكشف موقفه النهائي من مشاركة بن شرقي أمام الانتاج الحربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف موقفه النهائي من مشاركة بن شرقي أمام الانتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن الموقف النهائي للمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، من المشاركة أمام الانتاج الحربي في اللقاء المقرر له يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وأكد طبيب الزمالك ، على تحسن حالة أشرف بن شرقي، حيث يخضع برنامج تأهيلي خاص ينتهي غداً السبت، ثم نقوم بعمل اختبار طبي للاعب للتاكد من سلامته وجاهزيته بنسبة 100%.

وأضاف : اللاعب تعرض لشد في العضلة الضامة قبل لقاء بيراميدز الأخير، لذلك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل إراحة اللاعب واستبعاده من قائمة الفريق رغم تواجده في التشكيل الاساسي للمباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الانتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يكشف موقفه النهائي من مشاركة بن شرقي أمام الانتاج الحربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا