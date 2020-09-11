سام مرسي ينتقل إلى ميدلسبره رسميا

أعلن نادي ميدلسبره الإنجليزي، تعاقده مع سام مرسي، لاعب وسط منتخب مصر قادما من فريق ويجان.
وقال بيان صادر عن ميدلسبره: "يسعدنا إعلان التعاقد مع سام مرسي لمدة 3 مواسم قادمة، ليصبح ثالث الصفقات بعد جرانت هول وماركوس بيتينيلي".
وفاز سام مرسي بلقب أفضل لاعب في صفوف فريق ويجان خلال الموسم الماضي.
وبدأ سام مرسي، 29 عاما، مسيرته في صفوف ناشئي وولفرهامبتون، ثم رحل إلى بورت فال ومنه إلى شيسترفيلد قبل الانتقال إلى ويجان وبارنسلي ثم العودة إلى ويجان.
ولعب سام مرسي 7 مباريات دولية بقميص منتخب مصر وكان ضمن القائمة التي خاضت بطولة كأس العالم 2018.
ويلعب ميدلسبره حاليا في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا ويقوده المدرب نيل وارنوك.
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