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صبحي يفتتح أعمال تطوير الحديقة اليابانية والبوابة الرئيسية لنادي الزهور الرياضي

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البوابة الرئيسية والحديقة اليابانية بعد الانتهاء من تطويرهما بنادي الزهور الرياضي بمدينة نصر، يرافقه مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد الدمرداش.

وتفقد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بنادي الزهور حمام السباحة الأوليمبي الذي اوشك علي الانتهاء، كما تفقد العديد من المنشآت داخل النادي للوقوف على آخر المستجدات بالنادي، والاطلاع علي مستجدات تطوير المنطقة المحيطة بالنادي وتوسعة الشارع الجانبي، وتدبير مكان مناسب لسيارات الأعضاء.

 

وعلى هامش الجولة عقد الدكتور أشرف صبحي لقاء مع مجلس إدارة نادي الزهور حضره رئيس النادي الدكتور محمد الدمرداش والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي وعلي عادل أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة أعمال التطوير الشاملة داخل النادي.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة شارك صباح اليوم، قدامي لاعبي الكاراتيه "الرواد"التدريب الأسبوعي بالصالة المغطاة بنادي الزهور الرياضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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