صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف لـ دوت الخليج مصير النني مع آرسنال|شاهد

كشف التونسي محمد أمين كناني، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، مصير الدولي المصري، محمد النني، مع آرسنال، خلال الموسم الجديد 2020 – 2021.

وعاد محمد النني إلى آرسنال مؤخرا؛ بعد انتهاء إعارته مع نادي بشكتاش التركي.

وقال محمد كناني في تصريحات لـ " دوت الخليج" وضعية النني في آرسنال معقدة نوعا ما، لأن مصير اللاعب ليس مرتبطا بإمكانياته واقتناع المدرب بقدراته فقط".

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وأضاف:" مصير النني مرتبط بتعاقدات آرسنال خلال هذا الصيف، في حال تعاقد تعاقد الجانرز مع توماس بارتي مع أتلتيكو مدريد وحسام عوار من ليون، سيغادر اللاعب المصري آرسنال بشكل كبير".

وتابع:" لكن في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية، يمكن أن يلجأ آرسنال إلى شراء لاعب واحد من بين الثنائي توماس بارتي وحسام عوار، وفي هذه الحالة سيبقى النني بنسبة كبيرة مع الفريق".

واختتم:" النني ستكون فرصته كبيرة في البقاء ايضا حال مغادرة جندوزي إلى باريس سان جيرمان وتوريرا إلى فيورنتينا، خلال الصيف الحالي".