سحر عبد الحق تشارك فى أول مهرجان رياضي نسائي

شاركت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو المجلس الأعلى للرياضة النسائية، في أول مهرجان رياضي نسائي في محور المحمودية وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بعدما افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة تطوير العشوائيات .

وتم تنفيذ هذا المهرجان بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية .

وأعلن وزير الشباب والرياضة تشكيل المجلس الأعلى للرياضة النسائية وإسناد الرئاسة الشرفية للجنة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وتكليف الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة كمدير تنفيذى، وتتضمن عضوية اللجنة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد كرة القدم، الدكتورة ميرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية، منى أمين عضو اتحاد كرة اليد، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتورة شيماء أبو عبلة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، ومدير الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، وعضو الاتحاد المصري لألعاب القوي.