اتفق نادي تشيلسي الإنجلبزي علي ضم السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمي نادي رين الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس، بأن نادي تشيلسي أرسل عرضا للحصول علي ميندي ووافقت عليه إدارة رين منذ قليل.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم الاتفاق في الفترة الماضية على كافة البنود الشخصية في عقد اللاعب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في الأيام المقبلة بعد الخضوع للفحص الطبي.
وكان نادي تشيلسي قد تعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافرتز، والمغربي حكيم زياش، والبرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي مالانج سار والإنجليزي بين تشيلويل
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميركاتو ناري.. تشيلسي يتفق على ضم حارس رين الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.