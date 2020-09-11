ميركاتو ناري.. تشيلسي يتفق على ضم حارس رين الفرنسي

اتفق نادي تشيلسي الإنجلبزي علي ضم السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمي نادي رين الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، بأن نادي تشيلسي أرسل عرضا للحصول علي ميندي ووافقت عليه إدارة رين منذ قليل.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم الاتفاق في الفترة الماضية على كافة البنود الشخصية في عقد اللاعب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في الأيام المقبلة بعد الخضوع للفحص الطبي.

وكان نادي تشيلسي قد تعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافرتز، والمغربي حكيم زياش، والبرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي مالانج سار والإنجليزي بين تشيلويل