في مباراة ضربات الجزاء .. التعادل يحسم لقاء الاتحاد السكندري ونادي مصر

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة الاتحاد السكندري ونادي مصر، بهدفين لكل منهما، في لقاء مثير اقيم على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق نادي مصر عن طريق كليف نياكيا في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة طولية من الزنفلي قطعها مصطفى كالوشا، ومن ثم تمريرة سحرية إلى كليف داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لكن تصدى لها حارس المرمى، وارتدت إلى اللاعب مرة أخرى ليضعها في الشباك. والغي أحمد العدوي حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الاتحاد في الدقيقة 15 بعد الرجوع لتقنية الفار . وفي الدقيقة 45 تمكن أحمد رفعت من إدراك التعادل للاتحاد في الدقيقة 45. Advertisements وعاد أحمد رفعت ليضع الاتحاد السكندري في المقدمة مسجلا الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا، في الوقت المحتسب بدل الضائع. وفي الشوط الثاني سجل فريق نادي مصر التعادل عن طريق ويليس فرتادو في الدقيقة 54 من عمر اللقاء من ضربة جزاء . ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

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