نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وحصل الأهلي، على توقيع محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، بعد دخوله ضمن اهتمامات فايلر، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
ويأتي تفكير المدرب السويسري في التعاقد مع اللاعب، بعد توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتعويض رحيل رمضان صبحي، بنهاية الموسم.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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