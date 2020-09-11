نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر جديد يهدد الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خاطبت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، الحكومة البريطانية بضرور عودة الجماهير للملاعب، مع انطلاق منافسات الموسم الجديد للمسابقة 2020-2021 ظهر غدا السبت.
وعبرت رابطة البريميرليج، عن قلقها بشأن القرارات المتخذة لتقييد وربما تأخير عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم :"إن كرة القدم ستخسر 100 مليون إسترلينى شهريا فى الدوريات، إذا لم يعود المشجعون إلى الملاعب".
ودشنت الرابطة نشيدًا جديدًا قبل انطلاق موسم 2020/21، والذى سيعزف فى ملاعب البريميرليج ، مما يوفر موسيقى تصويرية للحظات قبل انطلاق المباراة.
يذكر أن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، سوق تنطلق بعد غدٍ السبت، بلقاء فولهام الصاعد حديثا، مع ضيفه فريق أرسنال، فى الواحدة والنصف ظهرا، وسيرتدى جميع لاعبى ومسئولى أندية الدوري الإنجليزي، فى الموسم الجديد 2020 – 2021، شارات على قمصانهم، تحمل عبارة "لا مجال للعنصرية".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خطر جديد يهدد الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.