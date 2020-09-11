نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تفاصيل مكالمة مدرب الزمالك مع عواد بعد رفض الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على اجراء مكالمة هاتفية مع محمد عواد حارس مرمى الأبيض، وذلك عقب رفض مجلس الإدارة إعارة اللاعب إلى الباطن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم الفجر الرياضي كواليس مكالمة "عبد السلام" مع "عواد"، حيث طالب مدرب الحراس من الحارس بالإلتزام في التدريبات الفترة المقبلة وغلق أي مفاوضات حالية عقب رفض الزمالك إعارته إلى صفوف الباطن السعودي.

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وأكد عمرو عبد السلام خلال مكالمته على أنه يثق في قدراته وعودته لحراسة عرين نادي الزمالك مجدداً يأتي بالاجتهاد في التدريبات الجماعية فقط.

وأوضح مدرب حراس الزمالك لـ"محمد عواد"، أن الفريق يمتلك 4 حراس على أعلى مستوى وكل حارس قادر على اثبات نفسه للتواجد بشكل أساسي، وأنهم حراس المنتخب لذلك المنافسة قوية في هذا المركز.

ونشر محمد عواد عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل التغريدات "تويتر" : تم رفض الاعارة ، وانا أؤكد أني تحت أمر نادي الزمالك و أتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي.