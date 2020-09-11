نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعرضه نجمه الشاب أنسو فاتي للإصابة خلال تدريبات الفريق الكتالوني.

وأفاد الموقع الرسمي لبرشلونة بأن فاتي إنضم إلى تدريبات الفريق الكتالوني حديثاً بعد عودته من مشاركته الأولى مع المنتخب الإسباني، حيث تألق النجم الإسباني بشكل كبير خاصة أمام أوكرانيا.

وأشار الموقع الرسمي لبرشلونة إلى أن فاتي يعتبر من اللاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم بشكل كبير في برشلونة لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "أصيب أنسو فاتي لاعب الفريق بكدمة في الفخذ الأيمن التي حدثت له أثناء التدريب اليوم الجمعة، وستعتمد مدة غياب فاتي على سرعة تعافيه".