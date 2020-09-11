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لاعبي الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبي الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست" قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم.

 ويخضع لاعبو الزمالك للتحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وفق البروتوكول الطبي قبل أي مباراة للفرق في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الفريق الإنتاج الحربي مساء الأحد المقبل في الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك بالأمس مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، ليرتفع رصيد الابيض الي النقطة 52 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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