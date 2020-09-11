نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبي الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست" قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم.
ويخضع لاعبو الزمالك للتحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وفق البروتوكول الطبي قبل أي مباراة للفرق في مسابقة الدوري الممتاز.
ويواجه الفريق الإنتاج الحربي مساء الأحد المقبل في الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الزمالك بالأمس مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، ليرتفع رصيد الابيض الي النقطة 52 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.
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