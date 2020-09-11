محمود علاء ينتظم في تدريبات الزمالك

شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالنادي في تدريبات الزمالك اليوم بصورة طبيعية.

يأتي هذا بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد الذي تعرض له.

وانتظم علاء في التدريبات الجماعية المقامة بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء بشكل طبيعي.

وأصبح اللاعب جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.