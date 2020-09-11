رغم أزماته المتكررة .. أحمد عيد عبدالملك يكشف سبب تمسك الأهلي بـ صالح جمعة

سخر أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من الأزمات المتلاحقة لـ صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عقب واقعة تعرضه لحادث سير اليوم، واقتياده الى قسم شرطة قصر النيل على أثره.
وقال أحمد عيد عبدالملك إن صالح جمعة مستمر مع النادي الأهلى رغما عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
ولم يشارك صالح جمعة خلال الموسم الحالي سوى في 10 دقائق فقط، وذلك في مباراة الأهلي أمام المصري.
وكان فايلر قد استبعد صالح جمعة من قائمة الفريق الأحمر للمباراة السابقة، والتي فاز فيها على حرس الحدود بهدفين دون مقابل.
وقال أحمد عيد عبد الملك خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أحسن حاجة عملتها السوشيال ميديا هي إنها خلت الأهلي متمسك بصالح جمعة مع أن فايلر مش عاوزه فنيًا لكن قعد غصب عن فايلر علشان ميروحش الزمالك.
وتابع أحمد عيد عبدالملك : مع إن حسام عاشور برده فنيًا فايلر مش عاوزه بس ميقعدش غصب عنه لأنه مش هيروح الزمالك".
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