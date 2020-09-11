عاد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم وذلك بعد التأكد من تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة.
وشارك زيزو في التدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب النادي بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.
وكان الزمالك قد فقد نقطتين بالتعادل مع سموحة 3/3 فى الجولة الـ 26 للدوري بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد الجيش الثالث ببرج العرب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بشرى سارة .. زيزو يشارك فى تدريبات الزمالك قبل لقاء الإنتاج الحربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.