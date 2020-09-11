قائد روما ينضم رسميًا لـ باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع أليساندرو فلورينزي، قائد فريق روما الإيطالي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر نادي باريس سان جيرمان خبر التعاقد مع فلورينزي على موقعه الرسمي، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب سيمتد لنهاية الموسم الجاري 2020-2021، مع إمكانية الشراء بصفة نهائية.

وعبر فلورينزي عن سعادته بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الذي أصبح أحد أفضل الأندية في أوروبا بعد تأهله لنهائي دوري الأبطال على حد قوله، واعدًا جماهير فريقه الجديد بالقتال لتحقيق مزيد من البطولات.

وسيرتدي فلورينزي القميص رقم 24 مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

ولعب فلورينزي الموسم الماضي معارًا لصفوف نادي فالنسيا الإسباني.