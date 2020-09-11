الارشيف / الرياضة

قائد روما ينضم رسميًا لـ باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع أليساندرو فلورينزي، قائد فريق روما الإيطالي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر نادي باريس سان جيرمان خبر التعاقد مع فلورينزي على موقعه الرسمي، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب سيمتد لنهاية الموسم الجاري 2020-2021، مع إمكانية الشراء بصفة نهائية.

وعبر فلورينزي عن سعادته بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الذي أصبح أحد أفضل الأندية في أوروبا بعد تأهله لنهائي دوري الأبطال على حد قوله، واعدًا جماهير فريقه الجديد بالقتال لتحقيق مزيد من البطولات.

وسيرتدي فلورينزي القميص رقم 24 مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

ولعب فلورينزي الموسم الماضي معارًا لصفوف نادي فالنسيا الإسباني.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قائد روما ينضم رسميًا لـ باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا