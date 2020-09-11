هيجواين يصل لـ أمريكا تمهيدًا للانتقال لـ إنتر ميامي

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن هيجواين اتفق على الانتقال لصفوف إنتر ميامي، بدون مقابل مادي، فاللاعب اتفق على فسخ عقده مع يوفنتوس بالتراضي.
ويملك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.
جدير بالذكر أن الفرنسي بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس السابق، انضم لصفوف إنتر ميامي بعد فسخ تعاقده مع النادي الإيطالي.
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