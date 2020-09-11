هيجواين يصل لـ أمريكا تمهيدًا للانتقال لـ إنتر ميامي

وصل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدينة ميامي، تمهيدًا للانضمام لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن هيجواين اتفق على الانتقال لصفوف إنتر ميامي، بدون مقابل مادي، فاللاعب اتفق على فسخ عقده مع يوفنتوس بالتراضي.

ويملك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.

جدير بالذكر أن الفرنسي بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس السابق، انضم لصفوف إنتر ميامي بعد فسخ تعاقده مع النادي الإيطالي.