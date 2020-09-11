الارشيف / الرياضة

هيجواين يصل لـ أمريكا تمهيدًا للانتقال لـ إنتر ميامي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وصل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدينة ميامي، تمهيدًا للانضمام لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن هيجواين اتفق على الانتقال لصفوف إنتر ميامي، بدون مقابل مادي، فاللاعب اتفق على فسخ عقده مع يوفنتوس بالتراضي.

ويملك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.

جدير بالذكر أن الفرنسي بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس السابق، انضم لصفوف إنتر ميامي بعد فسخ تعاقده مع النادي الإيطالي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هيجواين يصل لـ أمريكا تمهيدًا للانتقال لـ إنتر ميامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا