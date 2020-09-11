مورينيو يعلن عن حاجته لمهاجم جديد

وتابع: "داني روز يرغب في اللعب طوال الوقت، والمنافسة هنا عالية".
وتابع: "بعض اللاعبين لا يشعرون بالسعادة إلا إذا لعبوا طوال الوقت، وبالتالي من الصعب عليه التواجد هنا مع وجود بن ديفيز وسيسيجنون، بالتالي الذهاب للدوري الإيطالي وجنوى سيكون خيارا جيدا له".
وواصل حديثه قائلا: "لا أعرف ما إذا كان ذلك ما سيحدث، النادي يعرف أنني سعيد للغاية باللاعبين الذين أملكهم في مركز الظهير الأيسر وسعيد من أجل داني للرحيل".
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