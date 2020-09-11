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رسميًا .. جريزمان يرتدي القميص رقم 7 مع برشلونة الموسم المقبل

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن ارتداء لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان للرقم "7"، الموسم المقبل مع الفريق.

ونشر حساب نادي برشلونة عبر موقع تويتر فيديو ظهر فيه نجم كرة السلة الأمريكي الشهير كيفن دورانت، وهو يكشف النقاب عن قميص جريزمان الجديد مع الفريق، ليرتدي القميص رقم 7.

وشكر جريزمان زميله في الفريق كوتينيو عن التخلي عن رقم 7 الذي كان يرتديه في السابق مع البارسا.

يذكر أن جريزمان اعتاد على ارتداء قميص رقم 7 مع المنتخب الفرنسي وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني من قبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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