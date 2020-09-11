رسميًا .. جريزمان يرتدي القميص رقم 7 مع برشلونة الموسم المقبل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن ارتداء لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان للرقم "7"، الموسم المقبل مع الفريق.

ونشر حساب نادي برشلونة عبر موقع تويتر فيديو ظهر فيه نجم كرة السلة الأمريكي الشهير كيفن دورانت، وهو يكشف النقاب عن قميص جريزمان الجديد مع الفريق، ليرتدي القميص رقم 7.

وشكر جريزمان زميله في الفريق كوتينيو عن التخلي عن رقم 7 الذي كان يرتديه في السابق مع البارسا.

يذكر أن جريزمان اعتاد على ارتداء قميص رقم 7 مع المنتخب الفرنسي وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني من قبل.