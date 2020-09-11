نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يكشف عن موقفه من تجديد نجم الآرسنال لتعاقده مع الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني مايكل أرتيتا، انه واثق من تمديد مهاجم الفريق، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لعقده مع الجانرز، وعدم رحيله، وذلك بسبب راحته النفسية في الفترة الاخيرة والتي ساهمت في تقديمه مستوى مميز للغاية.
وقال أرتيتا قبل لقاء آرسنال أمام فولهام بالبريميرليج، عن سير المفاوضات مع أوباميانج: "استطيع القول إنني أكثر ثقة مما كنت عليه في نهاية الموسم، ولا يوجد جديد، كل اللاعبين المتاحين هنا والذين يملكون تعاقدات مع آرسنال، تمت معاملتهم بالطريقة ذاتها، الكل يتدرب ويبذل أقصى جهده في كل حصة تدريبية".
وأضاف: "لا استطيع إيقاف كل التكهنات عن خروج لاعبينا، سأقول إنني لا أريد التعليق على اللاعبين من ناحية فردية دون أن يكون لدي إجابة مناسبة".
وعن الصفقات التبادلية التي من المتوقع أن يجريها الارسنال قال أرتيتا "لا أعرف، لن أناقش الأمور الداخلية هنا، لكن استطيع القول أن الكثير من الأمور ليست صحيحة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أرتيتا يكشف عن موقفه من تجديد نجم الآرسنال لتعاقده مع الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.