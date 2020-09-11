نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة الإنتاج بالدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالنادي في تدريبات الزمالك اليوم بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد.
وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة ضمن منافسات الدوري.
وقد غاب علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث احتل الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٥٢ نقطة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة الإنتاج بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.