فان خال: ديباي سيعاني حال انضمامه إلى برشلونة هذا الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - صرح مدرب برشلونة السابق، الهولندي لويس فان خال، أن مواطنه مهاجم ليون ممفيس ديباي، سيُعاني حال انضم لصفوف الفريق البلوجرانا هذا الميركاتو.
وخلال تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي قال فان خال، : "هناك دائمًا علامة استفهام، ديباي لاعب مثير للاهتمام، خصوصا عندما يحصل على حريته في اللعب، لكن علينا التفكير في التكيف مع الثقافة الجديدة والفريق الجديد".
وتابع المدرب الهولندي : "السنة الأولى دائمًا هي الأصعب، وانظروا لما حدث مع ماتياس دي ليخت في يوفنتوس، أو فرينكي دي يونج في برشلونة".
وأشار إلى أن ممفيس لديه موهبة، لكنه ليس ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.
وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، أن برشلونة توصل لاتفاق شخصي مع ديباي، وفي انتظار التوصل لاتفاق مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي، إذ يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده.
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