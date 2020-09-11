نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة سريعة بين كارتيرون ومحمد عواد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمد عواد على هامش التدريبات لمطالبته بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة .
وطلب كارتيرون من عواد أهمية التركيز داخل الملعب وان حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.
ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة ، وذلك بعد التعادل الأخير أمام سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق.
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