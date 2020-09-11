نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُسابق الزمن للتعاقد مع بديل كاسيميرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في البحث عن الصفقات التي ينوي إبرامها خلال ميركاتو 2021, بعد أن أتخذ قرار بتصفية اللاعبين خلال الميركاتو الجاري.

وينوي النادي الملكي التعاقد مع إدواردو كامافينغا لاعب منتخب فرنسا ونادي رين، من أجل خلافة لاعبة البرازيلي كاسيميرو مستقبلاً.

Advertisements

وكشف الصحفي بنيامين إدراك المُقرب من عائلة كامافينغا، فإن ريال مدريد قد بدأ في التفاوض مع اللاعب من أجل ضمان إنتقاله الموسم المقبل إلى سانتياغو برنابيو.

وقال بنيامين إدراك في تصريحاته التي نقلتها إذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية: ‘‘ريال مدريد تقدم بشكل جيد في سباق التعاقد مع كامافينغا، لقد كانوا يعملون على هذه الصفقة منذ أكثر من عام، كانت هناك عدة اجتماعات مع مدريد، وقد تم بالفعل إنشاء رابط بينهما‘‘.

ويخشي ريال مدريد مكر نادي باريس سان جيرمان في حسم الصفقة لصالحه، حيث ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن كليان مبابي قد استغل تواجد كامافينغا في معسكر الديوك الفرنسية من أجل إقناعه بالانتقال إلى حديقة الأمراء.

ذكر أن إدواردو كامافينغا أصغر لاعب يمثل منتخب فرنسا عن عمر يُناهز 17 عامًا و303 يومًا.