حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة.