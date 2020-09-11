حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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7:18 مساءً - 11 سبتمبر، 2020
حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة.
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