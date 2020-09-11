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حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

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حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي
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7:18 مساءً - 11 سبتمبر، 2020

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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