الجهاز الفني يتفقد أرضية ملعب برج العرب قبل مواجهة الإسماعيلي

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حرص على تفقد أرضية استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على تفقد أرضية استاد برج العرب، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لمواصلة مشواره القوي في البطولة.