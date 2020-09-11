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باريس سان جيرمان يعلن عن صفقة جديدة رسميا

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أعلن باريس سان جيرمان رسميًا، اليوم الجمعة، ضم الظهير الإيطالي أليساندرو فلورينزي، قادمًا من صفوف روما. 
واجتاز فلورينزي الفحص الطبي في باريس سان جيرمان بنجاح، وبات بإمكانه المشاركة لأول مرة مع فريقه الجديد بنهاية هذا الأسبوع.
وبحسب الموقع الرسمي لسان جيرمان، فإن فلورينزي انضم على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2021، مقابل 9 ملايين يورو مع خيار الشراء.

ومن المقرر أن يرتدي النجم الإيطالي القميص رقم 24 مع باريس سان جيرمان.

وقضى فلورينزي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فالنسيا، قبل أن يعود إلى الجيالوروسي هذا الصيف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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