مصادر: صالح جمعة خاض مران مستبعدي الأهلي من مواجهة الإسماعيلي قبل الحادث

كشفت مصادر خاصة أن صالح جمعه لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي يشعر بحالة غضب شديدة مما يتردد خلال الساعات الماضية .

وقالت المصادر إن صالح جمعة يشعر بأن هناك من يتربص به خاصة أنه لم يكن مخمورًا كما يتردد في وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت المصادر ان صالح جمعة خاض مران المستبعدين صباح اليوم بشكل طبيعي وخرج ثم تعرض للحادث.

وأوضح :" كيف يكون صالح جمعة مخمورًا ويخوض المران ..هناك تربص واضح باللاعب".