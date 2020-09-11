أول تحرك من الأهلي لإنهاء أزمة صالح جمعة

بذل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي جهود كبيرة لإحتواء أزمة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم المتواجد في قسم شرطة قصر النيل.

وتواصل محمد مرجان مع اللاعب وأطمئن عليه بجانب ارسال أحد المستشاريين القانونيين خاصة بعد ان تاكد النادي من ان اللاعب كان يخوض المران صباح اليوم بشكل طبيعي .

واصطدم صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بمنطقة الزمالك ووقعت تلفيات فى السيارات الـ 3 وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

تلقى المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل اخطار بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمنطقة الزمالك وتبين أن اللاعب صالح جمعة اصطدم بسيارته بسيارتين بسبب اختلال عجلة القيادة.

ويذكر فى وقت سابق اصطدم اللاعب صالح جمعة بموظف بمنطقة الدقى وأصابه بكسور وكدمات واتهم المجنى عليه صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به ما أدي لإصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده وأشارت التحريات أن لاعب النادي الأهلي كان يقودها وبالاستعلام من إدارة المرور عن أرقام اللوحات تبين أنها ملك اللاعب عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك