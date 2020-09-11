عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع محمد عواد حارس الفريق.
يأتي هذا على هامش التدريبات المقامه حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء بميت عقبه.
وطالب كارتيرون الحارس بضرورة التركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة.
وطلب ايضا كارتيرون من عواد أهمية التركيز داخل الملعب وان حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جلسه بين كارتيرون ومحمد عواد في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.