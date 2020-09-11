عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع محمد عواد حارس الفريق. يأتي هذا على هامش التدريبات المقامه حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء بميت عقبه. وطالب كارتيرون الحارس بضرورة التركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتمسكه ببقائه لحاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة. وطلب ايضا كارتيرون من عواد أهمية التركيز داخل الملعب وان حصوله على الفرصة سيحدث كما يحدث مع بقية زملائه بالفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جلسه بين كارتيرون ومحمد عواد في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.