سموحة يغلق صفحة الزمالك.. أحمد سامى يطالب لاعبيه باستعادة الانتصارات أمام الجونة

انطلق منذ قليل تدريب الفريق الكروى الأول بنادى سموحة استعدادا لمواجهة الجونة فى الجولة الـ27 من مسابقة الدورى العام، بعدما رفض أحمد سامى المدير الفنى منح لاعبيه راحة سلبية فى أعقاب التعادل مع الزمالك فى المباراة المثيرة التى جمعتهما أمس، وطلب أحمد سامى من لاعبيه ضرورة إغلاق صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت أمس الخميس في الجولة الـ 26 للدورى، والتركيز في المباراة المقبلة أمام الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

وتحدث سامى مع لاعبيه قبل انطلاق التدريب، وأكد لهم أن كل مباراة في الدورى هى مباراة كؤوس ولا بديل عن الفوز بها وحصد النقاط الثلاثة من أجل استعادة وضع الفريق الطبيعى بجدول مسابقة الدورى العام والمنافسة من جديد على الوصول لمركز متقدم يليق بالفريق.

وطلب سامى من لاعبيه ضرورة مصالحة الجماهير وطمأنته مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر الذى يعمل بكل جهد على إزالة كافة العوائق وحل مشاكل اللاعبين.

وأكد المدير الفنى لسموحة أنه يعمل حاليا على تجهيز كافة اللاعبين المقيدين فى القائمة من أجل الاستفادة منهم خلال المباريات المقبلة خصوصا فى ظل تزاحم المباريات ولتخفيف من تعرض اللاعبين للإجهاد من ضغط المباريات.