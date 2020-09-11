بن شرقي وحازم يواصلان البرنامج التأهيلي بالزمالك

واصل أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما. يأتي هذا بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي الأبيض. وخضع بن شرقي وحازم لتدريبات خاصة في الجيمانيزيوم اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما. يأتي ذلك لتجهيزهما للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى مع الفريق الأبيض. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.

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