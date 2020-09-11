ساسي وشيكابالا يغيبان عن تدريبات الزمالك

حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.
وجاء ذلك بسبب الكدمة التي تعرض لها في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش قبل الماضية في الدوري الممتاز.
ويخضع فرجاني ساسي لاختبار طبي في مران الغد للزمالك لمتابعة حالته.
كما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق، الغياب عن التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.
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