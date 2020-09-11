الأهلي بطل دوري رجال الكرة الطائرة بعد الفوز على طلائع الجيش

توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 - 2020. وحصد الأهلي اللقب بعد فوزه على نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا إبراهيم فخر الدين بنتيجة 3 - 1. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 16، 23 - 25، 25 - 17، 25 - 18". وبهذا الفوز ضمن الأهلي التتويج بلقب الدوري بعدما ارتفع رصيدهم للنقطة رقم 60 بفارق 7 نقاط عن ملاحقه الزمالك والذي يلعب الآن أيضًا مع نظيره الاتحاد السكندري.

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