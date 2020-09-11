نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتخذ أولى خطواته بعد انضمام رمضان صبحي لبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يتحرك من أجل الحصول على حقوقه فى رعاية رمضان صبحي الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لفريق بيراميدز.

واستطاع فريق بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي السابق من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعقد مدته خمس سنوات بقيمة مالية كبيرة يصل الى حوالى 200 مليون جنيه فى 5 مواسم.

وكلف مسئولو الأهلى حنان الزينى، مدير اللوائح بالنادى، لتحديد حقوق النادى المادية بعد بيع رمضان صبحى لبيراميدز، سواء فيما يخص حق الرعاية أو أى بنود أخرى تمنحها الفيفا للنادى، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحى رسمياً من هدرسفيلد الإنجليزي.

Advertisements

وأكد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز أنه لمس الاحترافية في عمل بيراميدز خاصة وأن المفاوضات معه بدأت يوم 9 أغسطس وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.

وشدد اللاعب على أنه يسعى لتحقيق طموحات بيراميدز في الفترة المقبلة، مضيفا بأن الوقت الذي استغرقته المفاوضات كان من عوامل نجاح الصفقة،

وأضاف بأن الجميع في النادي يعمل بأقصى جهد، وشدد على ان انضمامه للفريق تحدي جديد له.

وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.