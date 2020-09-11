نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements ‏خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول ‏خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي ‏خط الهجوم : أليو بادجي. ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد، عربي بدر، وليد ‏سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.‏

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.