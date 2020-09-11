نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سام مرسي ليس الأول.. حكاية ثنائي مصري سبقه في ميدلزبره الإنجليزي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ميدلزبره الإنجليزي اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري سام مرسي قادمًا من نادي ويجان أتليتك لمدة 3 مواسم قادمة، بداية من الموسم الكروي الجديد وحتي عام 2023.

وكان سام مرسي قد هبط مع فريق ويجان أتليتك لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في الموسم الماضي، مما دفعه للرحيل عن النادي والإنتقال لصفوف نادي ميدلزبره من أجل المنافسة على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

بدأ سام مرسي مشواره الكروي في أكاديمية نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في سن صغيرة، وانتقل لفريق الشباب بنادي بورت فايل عام 2008 وتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول واستمر معه حتي 2013، ورحل بعدها لنادي تشيسترفيلد ولعب له 3 سنوات قبل الإنتقال لنادي ويجان أتليتك..

وشارك اللاعب المصري في 164 مباراة مع فريق ويجان أتليتك وسجل 9 أهداف وصنع 8 أهداف أخري، وحصل على 43 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرتين.

وأصبح سام مرسي ثالث لاعب مصري يحترف ضمن صفوف فريق ميدلزبره الإنجليزي، حيث سبقه الثنائي أحمد حسام "ميدو" ومحمد شوقي.

Advertisements

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه ميدو وشوقي مع ميدلزبره الإنجليزي:-

ميدو:

لعب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لمدة 3 سنوات داخل صفوف نادي ميدلزبره الإنجليزي من 2007 وحتي 2010، وخاض مع الفريق 32 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 1733 دقيقة، وسجل 6 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 5 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

وتخلل فترة احتراف "العالمي" ضمن صفوف ميدلزبره إعارته عدة مرات لأندية ويجان أتليتك، والزمالك، ووست هام يونايتد، قبل بيعه بشكل نهائي لنادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2010.

محمد شوقي:

انتقل شوقي إلي نادي ميدلزبره عام 2007 قادما من النادي الأهلي وزامل ميدو في الفريق الإنجليزي واستمر معه حتي 2010، وشارك مع الفريق في 22 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1295 دقيقة لم يسجل أو يصنع أي أهداف وحصل على 5 بطاقات صفراء، قبل رحيله لنادي قيصري سبور التركي.