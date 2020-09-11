نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الإسماعيلي ضم كلا :- حراسة المرمى : محمد مجدي خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري خط الوسط : عماد حمدي - عمر الونش - محمد مخلوف Advertisements خط الهجوم : أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - شيلونجو. وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي ‏خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول ‏خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي ‏خط الهجوم : أليو بادجي.

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