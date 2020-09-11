محمد صلاح يختتم تدريباته مع ليفربول لمواجهة ليدز بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تدريباته مع الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ومن المقرر أن يواجه الريدز نظيره ليدز غدا السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر البطولة الإنجليزية.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويدخل ليفربول المباراة وهو حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يعتبر ليدز حامل لقب بطولة الشامبيون شيب.
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