«رجال طائرة الأهلي» يتوج بلقب الدوري بعد الفوز على الطلائع

الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري، بعد التغلب على نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ليحقق اللقب للمرة رقم 32 في تاريخه.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، بعد أداء مميز من جانب اللاعبين في الاستقبال ودقة الإرسال والإعداد أمام الشبكة، إلى جانب الضربات الساحقة، ليحقق الفريق الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-16، بعد تميز كبير من جانب اللاعبين عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وأحمد سعيد، فيما استفاق لاعبو الطلائع في الشوط الثاني الذي حسمه المنافس بنتيجة 23-25. وجاء الشوط الثالث ليشهد عودة قوية للاعبي الأهلي، بعد تألق محمد عادل وعبد الحليم عبو، وأداء مميز من جانب حسام يوسف وأحمد قطب، لينتهي بتقدم الأهلي بنتيجة 25-17، ودخل لاعبو الفريق الشوط الرابع بنية ظاهرة في الفوز وحسم اللقاء واللقب، وتفوق محمد معوض وأحمد عبد العال، لينتهي الشوط بفوز الفريق بنتيجة 25-18.

وبهذه النتيجة نجح الفريق في حسم بطولة الدوري بشكل رسمي قبل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الجولة المقبلة، التي أصبحت تحصيل حاصل.

وجاء الفوز بلقب بطولة الدوري بعد أن كان الفريق قد نجح في وقت سابق في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية ، فيما ما زال ينافس على بطولة كأس مصر.