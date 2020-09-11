تأكيدا لانفراد دوت الخليج .. كهربا يظهر بـ قميص رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

ويتقدم الأهلي بهدف مبكر فى شباك الإسماعيلى عن طريق علي معلول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول .

واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي حصل عليها بادجي بعد عرقلة من حارس الإسماعيلي فى الدقيقة 2 قبل ان يعود للفار الذي ايد القرار باحتساب ركلة الجزاء .

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري وفي جعبته 68 نقطة من 25 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.