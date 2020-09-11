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شاهد - أحمد الشيخ يقضي على الإسماعيلي بالهدف الثالث

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد - أحمد الشيخ يقضي على الإسماعيلي بالهدف الثالث في المقال التالي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

سجل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث للمارد الأحمر أمام الغسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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