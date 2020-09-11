الأهلي يقهر الإسماعيلي بالثلاثة ويضع يده على لقب الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الأهلي يده على لقب الدوري بعدما حقق فوزًا هامًا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وسجل ثلاثية الأهلي كلا من علي معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ.
الشوط الأول
بدأ اللقاء قويا منذ الدقيقة الأولى وظهرت نوايا كلا الفريقين في تسجيل هدف مبكر.
وفي الدقيقة الثالثة حصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلته من محمد مجدي حارس الإسماعيلي لم يتردد محمود عاشور حكم المباراة في احتسابها وأكد قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "VAR" ليسدد الركلة علي معلول ويضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة.
بعد الهدف الأول للأهلي مرر أسامة إبراهيم كرة عرضية زاحفة لم يستغلها محمد الشامي الاستغلال الأمثل وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.
ومع حلول الدقيقة ١٩ احتسب محمود عاشور حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي لكنه تراجع بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد.
وسدد أسامة إبراهيم كرة قوية في الدقيقة ٢٣ لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.
وأهدر شيلونجو فرصة هدف التعادل للدراويش في الدقيقة ٢٧ بعد تلقيه تمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي لكن تسديدة اللاعب الناميبي مرت بحوار مرمى الفريق الأحمر.
واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة ٤١ بعدما لمس الكرة ليد رامي ربيعة ، ويضيعها عمر الوحش قائد الدراويش.
ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
الشوط الثاني
ومع بداية أحداث الشوط الثاني ظهرت رغبة الأهلي في تحقيق الهدف الثاني ونجحت محاولات لاعبيه في إحراز الهدف الثاني عن طريق السنغالي أليو بادجي والذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥ بعد تلقيه تمريرة من أحمد الشيخ ليضع الكرة داخل الشباك.
وفي الدقيقة ٧١ عزز أحمد الشيخ من تقدم الأهلي مسجلا الهدف الثالث بعدما استغل سقوط الكرة من يد محمد مجدي حارس الإسماعيلي.
وكاد شيلونجو أن يقلص النتيجة لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لمحمد الشناوي في الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة.
وعاد محمود كهربا للظهور مرة أخرى بقميص الأهلي بعد انتهاء إيقافه حيث دفع به فايلر في الدقيقة ٧٥.
وشهدت الدقائق الأخيرة هدوء تام في اللقاء لينتهي على واقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٧١ نقطة في صدارة ترتيب المسابقة ليضع يده على اللقب حيث يكفيه حصد ٣ نقاط فقط من ٨ مباريات متبقية، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ٣٠ نقطة في المركز العاشر.
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