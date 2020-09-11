نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقهر الإسماعيلي بالثلاثة ويضع يده على لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الأهلي يده على لقب الدوري بعدما حقق فوزًا هامًا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي كلا من علي معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ.

الشوط الأول

بدأ اللقاء قويا منذ الدقيقة الأولى وظهرت نوايا كلا الفريقين في تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة الثالثة حصل السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلته من محمد مجدي حارس الإسماعيلي لم يتردد محمود عاشور حكم المباراة في احتسابها وأكد قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "VAR" ليسدد الركلة علي معلول ويضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للفريق الأحمر في المباراة.

بعد الهدف الأول للأهلي مرر أسامة إبراهيم كرة عرضية زاحفة لم يستغلها محمد الشامي الاستغلال الأمثل وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

ومع حلول الدقيقة ١٩ احتسب محمود عاشور حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي لكنه تراجع بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد.

وسدد أسامة إبراهيم كرة قوية في الدقيقة ٢٣ لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وأهدر شيلونجو فرصة هدف التعادل للدراويش في الدقيقة ٢٧ بعد تلقيه تمريرة متقنة من عبد الرحمن مجدي لكن تسديدة اللاعب الناميبي مرت بحوار مرمى الفريق الأحمر.

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واحتسب محمود عاشور ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة ٤١ بعدما لمس الكرة ليد رامي ربيعة ، ويضيعها عمر الوحش قائد الدراويش.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني ظهرت رغبة الأهلي في تحقيق الهدف الثاني ونجحت محاولات لاعبيه في إحراز الهدف الثاني عن طريق السنغالي أليو بادجي والذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥ بعد تلقيه تمريرة من أحمد الشيخ ليضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة ٧١ عزز أحمد الشيخ من تقدم الأهلي مسجلا الهدف الثالث بعدما استغل سقوط الكرة من يد محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

وكاد شيلونجو أن يقلص النتيجة لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لمحمد الشناوي في الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة.

وعاد محمود كهربا للظهور مرة أخرى بقميص الأهلي بعد انتهاء إيقافه حيث دفع به فايلر في الدقيقة ٧٥.

وشهدت الدقائق الأخيرة هدوء تام في اللقاء لينتهي على واقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٧١ نقطة في صدارة ترتيب المسابقة ليضع يده على اللقب حيث يكفيه حصد ٣ نقاط فقط من ٨ مباريات متبقية، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ٣٠ نقطة في المركز العاشر.