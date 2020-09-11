نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فناربخشة يفوز على تشايكور ريزا سبور في بداية الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق فناربخشة التركي حملته في الدوري التركي لكرة القدم بفوزه على مضيفه تشايكور ريزا سبور 2 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة.

وكان ريزا سبور هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميلان سكودا في الدقيقة 60، إلا أن فناربخشة تعادل عن طريق جوكهان جونول في الدقيقة 76 ثم سجل خوسيه سوزا هدف الفوز في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وحصد فناربخشة أول ثلاث نقاط له هذا الموسم وظل فريق ريزا سبور بلا رصيد.