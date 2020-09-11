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فناربخشة يفوز على تشايكور ريزا سبور في بداية الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - استهل فريق فناربخشة التركي حملته في الدوري التركي لكرة القدم بفوزه على مضيفه تشايكور ريزا سبور 2 / 1 اليوم الجمعة في الجولة الأولى من المسابقة.

وكان ريزا سبور هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميلان سكودا في الدقيقة 60، إلا أن فناربخشة تعادل عن طريق جوكهان جونول في الدقيقة 76 ثم سجل خوسيه سوزا هدف الفوز في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وحصد فناربخشة أول ثلاث نقاط له هذا الموسم وظل فريق ريزا سبور بلا رصيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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