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تعرف على تشكيل بيراميدز الجديد بعد ضم رمضان صبحي وفتحي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل بيراميدز الجديد بعد ضم رمضان صبحي وفتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر مسؤولو بيراميدز مفاجأة مدوية، بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي السابق، بداية من الموسم الكروي الجديد.

تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي وأحمد فتحي 

وقدم مسؤولو نادي بيراميدز لاعبهم الجديد رمضان صبحي من خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، لمدة خمسة أعوام مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني ثمن إنتقال الاعب من هيدرسيفلد.

وكان بيراميدز قد نجحوا في التعاقد مع زميل رمضان صبحي السابق في النادي الأهلي أحمد فتحي، بداية من الموسم الكروي الجديد ليصبح التشكيل المرتقب للنادي السماوي ناريًا.

تشكيل بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي 

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ومن المتوقع أن يصبح تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الموسم الجديد كالآتي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - رمضان صبحي.

خط الهجوم: جون أنطوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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