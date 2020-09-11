الخطيب يهنئ «رجال طائرة الأهلي» ببطولة الدوري ‏

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9:41 مساءً - 11 سبتمبر، 2020
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» وجهازه الفني، بعد الاحتفاظ ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على طلائع الجيش مساء اليوم بنتيجة 3-1.
وأشاد الكابتن الخطيب بالروح العالية للاعبي الفريق والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني والإداري، والإصرار على المكسب والتتويج بالدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم عروضًا طيبة.
وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية كبيرة فيما تبقى من مباريات هذا الموسم على كافة الأصعدة، وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ومكانته.
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