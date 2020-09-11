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بادجي يضيف الهدف الثاني للأهلي في الإسماعيلي

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بادجي يضيف الهدف الثاني للأهلي في الإسماعيلي
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10:04 مساءً - 11 سبتمبر، 2020

أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أضاف الهدف الثاني للفريق في شباك الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ٢٦ في بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف من تمريرة من أحمد الشيخ البديل في الدقيقة ٦٥ داخل منطقة الجزاء، استغلها بادجي وأطلق صاروخًا على يمين حارس الإسماعيلي، مسجلًا الهدف الثاني للأهلي في الإسماعيلي.

وكان علي معلول قد تقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة من ضربة جزاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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