- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاري التحميل ...
10:04 مساءً - 11 سبتمبر، 2020
أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أضاف الهدف الثاني للفريق في شباك الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ٢٦ في بطولة الدوري الممتاز.
جاء الهدف من تمريرة من أحمد الشيخ البديل في الدقيقة ٦٥ داخل منطقة الجزاء، استغلها بادجي وأطلق صاروخًا على يمين حارس الإسماعيلي، مسجلًا الهدف الثاني للأهلي في الإسماعيلي.
وكان علي معلول قد تقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة من ضربة جزاء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بادجي يضيف الهدف الثاني للأهلي في الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.