الشيخ يسجل ثالث أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي

أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أضاف الهدف الثالث للفريق في شباك الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهما على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ٢٦ في بطولة الدوري الممتاز.

ويستغل الشيخ سقوط الكرة من يد حارس الإسماعيلي ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة ٧٢.

وكان علي معلول قد تقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٨ نقطة.